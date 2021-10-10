Президент РА на острове Св. Лазаря присутствовал на церемонии вручения премии Aurora  Джульен Лусенге

В рамках визита в Италию президент Республики Армения Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян присутствовали на шестой ежегодной церемонии награждения гуманитарной премии Aurora World-2021, которая состоялась на острове Св. Лазаря – одном из основных очагов культурного и духовного наследия армянского народа. В этом году премия была вручена Джульен Лусенге - правозащитнице, соучредителю организации «Женская солидарность за интегрированный мир и развитие» (SOFEPADI) и Фонда конголезских женщин (ФКЖ).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, во время официального ужина по окончании церемонии награждения Президент Саркисян поблагодарил учредителей гуманитарной инициативы «Аврора», отметив, что «Аврора» стала не только важным событием всего через несколько лет после его запуска, но и солидным институтом.

«Выражаю благодарность людям, которые положили начало этой идее и превратили ее в большое достижение. «Создание «Авроры»- уже большое достижение», - сказал президент. - Я также горжусь тем, что движение «Аврора» основали три армянина: Рубен Варданян, Нубар Афеян и Вардан Грегорян. Они многого достигли в течение своей жизни, но они проделали уникальную работу, основав Aurora World».

Президент Саркисян упомянул Вардана Грегоряна, отметив, что хотя он ушел из жизни в 2021 г., но его наследие живет и будет жить впредь.

Согласно источнику, говоря о проведении церемонии награждения на острове Св. Лазаря, президент Саркисян сказал, что это место является символическим для нашего народа. «Более трехсот лет назад здесь поселилась небольшая группа армян, бежавших от преследований со стороны Османской империи, не имея при себе ничего. Но они были армянами, выжившими и сильными, - сказал президент Армении. - Приехав сюда, они сделали невероятное. В каком-то смысле можно сказать, что они создали первую в мире «офшорную зону», которая служила людям, и она сделала это, объединив образованных людей, создав средства, развивая Венецианский орден. И в результате здесь у нас одна из самых богатых коллекций армянских рукописей – собрание уникальных произведений искусства».

Президент Саркисян назвал одним из важнейших качеств нашего народа умение ценить книгу и знание. Он отметил, что в память о Вардане Грегоряне, соучредителе гуманитарной инициативы «Аврора», много лет бывшем президентом Нью-Йоркской публичной библиотеки и президентом благотворительной корпорации Карнеги, один из залов резиденции президента Армении будет превращен в библиотеку и будет носить его имя.