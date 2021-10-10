Президент Армении Армен Саркисян выразил  соболезнование президенту Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо соболезнования в связи с обрушением здания в городе Батуми, в результате которого есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Армен Саргсян выразил соболезнование и поддержку семьям погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.