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Президент Армении Армен Саркисян выразил  соболезнование президенту Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Армении Армен Саркисян выразил  соболезнование президенту Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо соболезнования в связи с обрушением здания в городе Батуми, в результате которого есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, президент Армен Саргсян выразил соболезнование и поддержку семьям погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

 

 

 

 

 

 

 

 


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