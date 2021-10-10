Сборная Армении по футболу прибыла в Бухарест

Сборная Армении по футболу уже находится в Румынии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 9 октября сборная Армении вылетела из столицы Исландии Рейкьявика чартерным рейсом в Бухарест (Румыния), где состоится матч по футболу между командами Румынии и Армении в рамках восьмого отборочного тура группы J ЧМ-2022.

Наша национальная команда остановится в отеле JW Marriot Hotel в Бухаресте. Матч Румыния-Армения восьмого квалификационного тура ЧМ-2022 в группе J состоится 11 октября. Он начнется в 22:45 по ереванскому времени.