Стало известно имя лауреата ежегодной премии «Аврора-2021»

Шестая ежегодная премия «Аврора» была присуждена сегодня Джульен Лусенге, правозащитнице, соучредителю организации «Женская солидарность за интегрированный мир и развитие» (SOFEPADI) и Фонда конголезских женщин (ФКЖ), которая вот уже много лет помогает жертвам сексуального насилия, пострадавшим во время военных действий. Ее безграничное мужество и неустанная деятельность проливают свет на отчаянную судьбу тысяч конголезских женщин, подвергшихся ужасным надругательствам в разгар гражданской войны в стране. Лусенге помогает найти виновных и заставить их понести наказание. Она была названа лауреатом премии «Аврора» – 2021 на церемонии «Возрождение и поддержка», которая прошла в Венеции. Премия «Аврора» присуждается Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

«Исключительные достижения Джульен Лусенге напоминают нам о том влиянии, которое может оказать один человек, даже когда он сталкивается с, казалось бы, непреодолимым давлением и риском. Отмечая ее мужество, преданность своему делу и самоотверженность, мы надеемся, что она сможет вдохновить и каждого из нас подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы встать на защиту тех, кто остро нуждается в нашей солидарности и поддержке», – отметил лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии «Аврора» и директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона.

«Пандемия COVID-19 убедительно продемонстрировала, что то, что происходит в одном уголке мира, каким бы отдаленным он ни был, затрагивает всех нас. Мы не можем оставаться безучастными к страданиям других; мы не можем позволить себе быть равнодушными. Сегодня, более чем когда-либо, мы должны позволить универсальным ценностям благодарности и человечности объединять и направлять нас, как они направляют лауреата премии «Аврора» – 2021 Джульен Лусенге», – сказал Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и генеральный директор Flagship Pioneering.

В качестве лауреата премии «Аврора» – 2021 Джульен Лусенге получит грант в размере 1 млн долларов США и возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, которые помогают нуждающимся. В этом году, принимая во внимание потребности жителей Арцаха (Нагорного Карабаха), пострадавших от войны 2020 г., Гуманитарная инициатива «Аврора» порекомендует ей направить 25% премиальных средств на решение неотложных гуманитарных вопросов в Арцахе. Соучредители «Авроры» взяли на себя обязательство удвоить этот вклад, чтобы довести общую сумму до $500 000. Помимо этого, госпожа Лусенге три организации, которые поддерживают низовые женские организации, расширяют права и возможности жертв гендерного насилия и способствуют реинтеграции внутренне перемещенных лиц:

Фонд конголезских женщин;

Лига конголезской солидарности;

Ассоциация матерей за развитие и мир.

«Выдающаяся деятельность Джульен Лусенге и ее организаций, помогающих женщинам, а также ее смелость и упорство в противостоянии могущественным местным силам ради их защиты, являются примером сочувствия, доброты и преданности своему делу. Одна из самых важных целей «Авроры» – поддержка таких героев, и мы благодарны за возможность сделать именно это», – сказала Хина Джилани, член Отборочной комиссии премии «Аврора» и бывший Специальный представитель Генерального секретаря ООН по работе с правозащитниками.

В организацию «Женская солидарность за интегрированный мир и развитие» (SOFEPADI) входят больницы и мобильные клиники, оказывающие комплексную медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от сексуального насилия. В 2010–2020 гг. медицинский центр SOFEPADI принял 6284 человека, в том числе 567 внутренне перемещенных лиц. SOFEPADI также поощряет социально-экономическую реинтеграцию благодаря организации приносящих доход видов деятельности, профессиональному обучению и возможности получить школьное образование, а также предоставляет жертвам юридические консультации и представляет их интересы в суде.

«В основе «Авроры» лежит международное движение, основанное на идее благодарности в действии. Благодаря сотням людей, которые уже присоединились к нам, те результаты, которых удалось достичь «Авроре», буквально меняют мир. Для меня большая честь иметь возможность чествовать таких героев, как Джульен Лусенге, а также освещать и поддерживать их работу с помощью наших доноров и сторонников по всему миру», – отметил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и Noôdome.

С момента своего создания премия «Аврора» изменила жизни почти миллиона людей, пострадавших вследствие войн, вооруженных конфликтов, преследований и других гуманитарных проблем. Эта основанная на конкретных действиях филантропия, ориентированная на ощутимые результаты, возможна благодаря поддержке благотворителей, чей вклад позволяет Премии продолжать поддерживать героев современности. «Аврора» ценит любое обязательство поддержать ее миссию и призывает всех присоединиться к Инициативе и помочь ей. «Аврора» ценит любой вклад в поддержку ее миссии и призывает всех присоединиться к инициативе и помочь ей.

В то же время продолжается прием номинаций на премию «Аврора» – 2022. До 31 октября 2021 г. любой человек может номинировать кандидата или кандидатовs, которые, по его мнению, преодолели серьезные личные вызовы, чтобы помочь другим.