Баку преследует далеко идущие цели: сорвать выполнение миротворческой миссии РФ.МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Арцаха распространило заявление, в котором строго осуждает убийство мирного жителя города Мартакерт Республики Арцах.

В заявлении отмечается, что 9 октября в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу территории был смертельно ранен мирный житель города Мартакерт Республики Арцах.

«Министерство иностранных дел Арцахастрого осуждает агрессивное поведение и провокационные действия Азербайджана, направленные на создание атмосферы страха среди мирного населения, что привело бы к массовой эмиграции армян из Республики Арцах. Официальный Баку тем самым преследует также далеко идущие цели: сорвать выполнение миротворческой миссии Российской Федерации и поставить под сомнение эффективность деятельности миротворцев», -как передает Арменпресс, говорится в распространенном МИД Арцаха заявлении.

Отмечается, что этот, как и все предыдущие подобные инциденты, в результате которых пострадали мирные жители или их имущество, являются проявлениями последовательной, скоординированной антиармянской политики Азербайджана и очередным доказательством того, что миролюбивые призывы азербайджанских властей к народу Арцаха и их заявления о возможности мирного сосуществования являются не чем иным, как попыткой ввести цивилизованный мир в заблуждение и ослабить бдительность обеих армянских сторон.

«Призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять действенные меры для привлечения азербайджанской стороны к ответственности и исключения подобных инцидентов в будущем», - говорится в заявлении.

Полиция Арцаха сообщила, что 9 октября в 13:15 часов в Мартакертское управление полиции поступило сообщение о том, что в гранатовом саду недалеко от города Мартакерт смертельно ранен снайпером ВС Азербайджана житель Мартакерта Арам Тепнанц (1966 года рождения).