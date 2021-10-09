Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Баку преследует далеко идущие цели: сорвать выполнение миротворческой миссии РФ.МИД Арцаха

Баку преследует далеко идущие цели: сорвать выполнение миротворческой миссии РФ.МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Арцаха распространило заявление, в  котором  строго осуждает  убийство мирного жителя города Мартакерт Республики Арцах.

В заявлении отмечается, что 9 октября в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу территории был смертельно ранен мирный житель города Мартакерт Республики Арцах.

«Министерство иностранных дел Арцахастрого осуждает агрессивное поведение и провокационные действия Азербайджана, направленные на создание атмосферы страха среди мирного населения, что привело бы к массовой эмиграции армян из Республики Арцах. Официальный Баку тем самым преследует также далеко идущие цели: сорвать выполнение миротворческой миссии Российской Федерации и поставить под сомнение эффективность деятельности миротворцев», -как передает Арменпресс, говорится в  распространенном МИД Арцаха заявлении.

Отмечается, что этот, как и все предыдущие подобные инциденты, в результате которых пострадали мирные жители или их имущество, являются проявлениями последовательной, скоординированной антиармянской политики Азербайджана и очередным доказательством того, что  миролюбивые призывы азербайджанских властей к народу Арцаха  и  их заявления о возможности мирного сосуществования  являются не чем иным, как попыткой ввести цивилизованный мир в заблуждение и ослабить бдительность обеих армянских сторон.

«Призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять действенные меры для привлечения азербайджанской стороны к ответственности и исключения подобных инцидентов в будущем», - говорится в заявлении.

Полиция Арцаха сообщила, что  9 октября в 13:15 часов в Мартакертское управление полиции поступило сообщение о том, что в гранатовом саду недалеко от города Мартакерт смертельно ранен снайпером ВС Азербайджана житель Мартакерта Арам Тепнанц (1966 года рождения).

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]