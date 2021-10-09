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За день в Грузии зарегистрировано 2844 новых случая COVID-19

За день в Грузии зарегистрировано 2844 новых случая COVID-19

По состоянию на 9 октября, в Грузии зарегистрировано 2844 новых случая заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 631 тысяч 563 человека. 

В Грузии за последние сутки   от коронавируса излечились 814 пациентов. В стране от болезни погибло еще 29 человек, а общее количество смертей - 9221.


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