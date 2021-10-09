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Ливан полностью остался без электричества

Ливан полностью остался без электричества

Ливан остался полностью без электричества из-за остановки двух крупных электростанций. 

Как передает  Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники. 

Отмечается, что остановка электростанций связана с нехваткой топлива. 

Отключение электроэнергии может длиться несколько дней.


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