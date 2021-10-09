Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

В некоторых областях республики температура воздуха достигнет + 28… + 29 градусов

В некоторых областях республики температура воздуха достигнет + 28… + 29 градусов

На территории республики 9 октября, 10-14 октября осадков не ожидается. 

Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. 

Днем 9-13 октября температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов. 

Температура воздуха в Сюникской, Араратской, Армавирской и Вайоц Дзорской областях Армении в ближайшие дни достигнет +28… +29 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,   9 октября, 10-14 октября в Ереване осадков не ожидается. На следующей неделе температура воздуха в Ереване достигнет +26 градусов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]