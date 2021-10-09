11 октября в Грузии объявлен днем ​​траура

Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура в связи с частичным обрушением жилого дома в Батуми.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днем траура", - написал Гарибашвили в Facebook.

Он сказал также, что государство окажет всяческую помощь пострадавшим. По всей строгости закона будут наказаны все виновники произошедшего, добавил глава правительства.

8 октября в Батуми обрушилась часть дома, погибли шесть человек. Спасатели продолжают поиски, надеясь найти всех людей под завалами.

Полиция задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.