Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США
Четыре человека погибли в результате крушения самолета Cessna-210 в американском штате Джорджия.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox News.
По словам очевидцев, при посадке самолет перевернулся и загорелся. Те, кто находился в самолете, не могли спастись.
Ведется расследование по установлению причины происшествия.
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