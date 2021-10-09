Выстрелом с азербайджанской стороны в городе Мартакерт убит гражданин

В результате выстрела с азербайджанской стороны в городе Мартакерт в Республики Арцах погибло гражданское лицо.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян.

«Это произошло сегодня, 9 октября, около 13:20 часов. Гражданин выполнял сельскохозяйственные работы недалеко от Мартакерта, был выстрел и, к сожалению, теперь у нас есть смертельный случай. По сообщению полиции, на месте происшествия работают следователи. Добавлю, что случай тщательно анализируется с командованием российских миротворческих сил, чтобы предпринять дальнейшие шаги по исключению нарушений режима прекращения огня, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения безопасности вблизи линии соприкосновения», - заявила пресс-секретарь президента Республики Арцах.