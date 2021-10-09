По подозрению в шпионаже в Турции задержаны шесть иностранцев

Шесть иностранцев арестованы в Турции по подозрению в шпионаже.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Полиция не сообщила, кто были задержанные по национальности. Известно только, что операции проходили в Стамбуле и Анталии.