Ашот Хачатурянц - единственный кандидат в президенты Российской Премьер-лиги

Временно исполняющий обязанности президента Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом, выдвинутым на пост главы организации.

Как спередает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской Премьер-лиги.

Отмечается, что 5 октября Сергей Прядкин, возглавлявший организацию с 2007 года, ушел с поста президента Российской Премьер-лиги. Выборы нового президента Премьер-лиги состоятся 22 ноября. Заявления на пост Президента Организации принимались 5-8 октября.

5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года. Выборы президента лиги пройдут 22 ноября.

Ашоту Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) с ноября 2019 года. Он является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, с 2020 года входит состав исполкома РФС.