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Разыскиваемый кипрскими правоохранителями обнаружен в аэропорту «Звартноц»

Разыскиваемый кипрскими правоохранителями обнаружен в аэропорту «Звартноц»

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отделения полиции аэропорта Звартноц после прилета рейса Тегеран-Ереван 8 октября в линейное отделение был доставлен 40-летний Акбар К.  Он находится в розыске Интерпола Республики Кипр с 10 апреля 2008 года - по обвинению в тяжком преступлении - грабеже по  предварительному соглашению. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Полиции РА. 

В качестве меры пресечения против него был избран арест. Об обнаружении разыскиваемого сообщили в прокуратуру и Центральное национальное бюро Интерпола в Армении.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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