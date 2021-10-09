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В Ереване Араик Арутюнян встретился с добровольцами, участвовавшими в защите Родины

В Ереване Араик Арутюнян встретился с добровольцами, участвовавшими в защите Родины

Находящийся с рабочим визитом в Ереване президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял в представительстве Арцаха представителей добровольческих отрядов «Славные бойцы», «Арамо», Бердзорского особого, а также  езидского отряда во главе с их командирами.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате президента Республики Арцах. 

Глава государства подчеркнул, что спустя год после третьей войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, встреча с отрядами добровольцев, сражавшихся за  Родину, - это не только повод выразить благодарность, но и предложение присоединиться к возрождению Родины.

«Нам не нужно никому доказывать ничего нового, потому что, когда существование Родины оказалось под угрозой, вы без колебаний бросились в бой. Сегодня нам снова необходимо объединение всех армян вокруг Арцаха, где в этой поддержке нуждаются около 120 тысяч наших соотечественников», - отметил президент республики Арцах.

Во время встречи, в которой участвовал Герой Арцаха, командир особого отряда обороны Бердзора генерал-майор Вардан Аветисян, обсуждались вопросы, связанные с процессами восстановления в Арцахе, внутренними и внешними вызовами,а также  меры по их преодолению.

 


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