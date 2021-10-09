Патрульные обнаружили пистолет в машине пьяного водителя
12:58, 9 Октябрь, 2021
8 октября в 04:00 часовслужащие полка Патрульной службы полиции отвезли с улицы Таманцинера на особо охраняемую территорию полиции автомобиль марки «Ниссан», 27-летний водитель которой был за рулем в нетрезвом состоянии.
Как сообщили Арменпресс в Полиции РА, он выдал полиции пистолет, хранящийсяв машине.
Мужчина был доставлен в отделение полиции Малатия и дал объяснения.
Назначена экспертиза.
Ведется расследование.
Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.
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