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Патрульные обнаружили пистолет в машине пьяного водителя

Патрульные обнаружили пистолет в машине пьяного водителя

8 октября в 04:00 часовслужащие полка Патрульной службы полиции отвезли с улицы Таманцинера на особо охраняемую территорию полиции автомобиль марки «Ниссан»,  27-летний водитель которой был за рулем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Арменпресс в Полиции РА, он выдал полиции пистолет, хранящийсяв машине. 

Мужчина был доставлен в отделение полиции Малатия и дал объяснения. 

Назначена экспертиза. 

Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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