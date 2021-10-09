Вакцина Spikevax от Moderna уже есть в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации РА. МЗ

Вакцина Spikevax компании Moderna распространена в поликлиниках и передвижных пунктах вакцинации Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения, граждане могут обращаться для прививки, предварительно зарегистрировавшись.

На вопрос, не возникнет ли проблем со второй дозой Spikevax, в Минздраве РА ответили, что проблем не будет. Те, кто получит первую дозу, смогут получить вовремя и вторую дозу.

Как и другие вакцины, используемые в Армении, вакцина Spikevax предназначена для вакцинации против коронавирусной болезни людей 18 лет и старше.