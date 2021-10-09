Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Ираклию Гарибашвили

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю обрушения многоэтажного дома в городе Батуми, ставшего причиной гибели людей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:



“Уважаемый господин премьер-министр,

Примите мои глубокие соболезнования по случаю трагического события в Батуми, ставшего причиной гибели людей. Прошу передать, пожалуйста, мои соболезнования и пожелания стойкости семьям и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и восстановления”.