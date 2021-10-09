Ереван всегда будет в авангарде развития и процветания Родины. Айк Марутян
Мэр Еревана Айк Марутян направил послание по случаю Дня Еревана.
Как передает Арменпресс, Айк Марутян подчеркнул, что во многих сферах жизни Еревана есть хорошие новости, реализованные достижения и современные программы, которые будут представлены ереванцам в ближайшее время.
«Уважаемые ереванцы, дорогие соотечественники. Сегодня по традиции мы отмечаем праздник Эребуни-Ереван. Вы уже знаете, что в этом году в силу известных обстоятельств праздничных мероприятий не будет, а предусмотренный на них бюджет будет передан Историко-археологическому музею-заповеднику Эребуни и другим учреждениям культуры, а также жилищным программам в Арцахе.
Тем не менее, у нас есть неплохие новости, полные достижения и новые программы во многих сферах жизни города. Они касаются различных сфер общественной жизни: развития городской инфраструктуры, культуры и особенно транспортных реформ. Мы представим вам эти программы в ближайшие недели, в дни Еревана.
Наша тысячелетняя столица, вечнозеленый Ереван, всегда и при любых обстоятельствах останется в авангарде развития и процветания нашей сладкой родины. Я уверен, что с осознанием этого мы будем отмечать День нашего города в ближайшие годы.
С праздником, Ереван!» - говорится в поздравительном послании мэра.
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