Состоялась презентация книги Шарля Азнавура «La Bohème. Gone Days»

Армянской аудитории была представлена книга La Bohème. Gone Days («Богема. Минувшие дни»). Презентация книги прошла в Ереане. В книге представлены забавные и драматические, неожиданные и трогательные воспоминания о прошедших днях, дорогих друзьях и незабываемой любви. «La Bohème. Gone Days» - последняя и самая полная автобиография Азнавура.

Книга была написана Шарлем Азнавуром в 2003 году. В ней он вспоминает дни своего детства, трудности преодоления высот, женщин своей жизни. Воспоминания в книге позволяют читателю открыть для себя Азнавура - певца, актера и писателя, брата, мужа и друга.

Мемуары впервые были опубликованы в 2004 году. Спустя 17 лет книга переиздается на армянском языке в новом издании и обложке. Переводчиком первого издания был Гамлет Гаспарян. Несколько дней назад он ушел из жизни, и перевод «La Bohème. Gone Days» стал его последней работой. Во время презентации книги была проведена специальная церемония памяти переводчика книги.

Издательство вместе с книгой представляет песни Азнавура на армянском языке - с новой аранжировкой, новым видео и новым исполнением. На этот раз была представлена песня «Уведите меня» в исполнении Шушан Петросян.

По словам редактора книги Самвела Гаспаряна, Азнавур прожил три жизни, о которых писал с большой любовью. Самвел Гаспарян делит жизнь Азнавура до его выступления и огромными успехами в зале «Олимпия», когда он стал всенародно любимым и предстал миру как корол шансона, и через 80 лет, когда люди обычно подводят итоги, но только не он.

«Азнавур написал шесть книг, и все они - автобиографии. Но Азнавур оставил нам и серьезную литературу - сборник рассказов «Мой отец, этот великан», который является большим вкладом в литературу. Вы знаете, мы так многим обязаны Азнавуру, что можем отдать этот долг лишь аналогичными проектами, много читая его произведения, слушая его песни», - сказал Гаспарян.