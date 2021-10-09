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Состоялась презентация книги Шарля Азнавура «La Bohème. Gone Days»

Состоялась презентация книги Шарля Азнавура «La Bohème. Gone Days»

Армянской аудитории была представлена книга La Bohème. Gone Days («Богема. Минувшие дни»). Презентация книги прошла в Ереане. В книге представлены забавные и драматические, неожиданные и трогательные воспоминания о прошедших днях, дорогих друзьях и незабываемой любви.  «La Bohème. Gone Days» - последняя и самая полная автобиография Азнавура. 

Книга была написана Шарлем Азнавуром в 2003 году. В  ней он вспоминает дни своего детства, трудности преодоления высот, женщин своей жизни.   Воспоминания в книге позволяют читателю открыть для себя Азнавура - певца, актера и писателя, брата, мужа и друга.   

Мемуары впервые были опубликованы в 2004 году. Спустя 17 лет книга переиздается на армянском языке в новом издании и обложке. Переводчиком первого издания был  Гамлет Гаспарян. Несколько дней назад он ушел из жизни, и перевод «La Bohème. Gone Days»   стал  его последней   работой. Во время презентации книги была проведена специальная церемония памяти переводчика книги. 

 Издательство вместе  с книгой представляет песни Азнавура на армянском языке - с новой аранжировкой, новым видео и новым исполнением. На этот раз была представлена песня «Уведите меня» в исполнении Шушан Петросян. 

По словам редактора книги Самвела Гаспаряна, Азнавур прожил три жизни, о которых писал с большой любовью. Самвел Гаспарян делит жизнь Азнавура до его выступления и огромными успехами в зале «Олимпия», когда он стал всенародно любимым и предстал миру как  корол шансона, и через 80 лет, когда люди обычно подводят итоги, но только не он. 

«Азнавур написал шесть книг, и все  они - автобиографии. Но  Азнавур оставил нам и серьезную литературу - сборник рассказов «Мой отец, этот великан», который является большим вкладом в литературу. Вы знаете, мы так многим обязаны Азнавуру, что можем отдать этот долг лишь аналогичными проектами, много читая его произведения, слушая его песни», - сказал Гаспарян.


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