Впервые в истории министр иностранных дел Индии посетит Армению
11:45, 9 Октябрь, 2021
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Армению 12-13 октября.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Индии.
Это будет первый в истории визит министра иностранных дел Индии в Республику Армения.
В ходе визита будет обсужден прогресс двусторонних отношений и региональные события.
В Армении Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном.
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