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Впервые в истории министр иностранных дел Индии посетит Армению

Впервые в истории министр иностранных дел Индии посетит Армению

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Армению 12-13 октября. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Индии. 

Это будет первый в истории визит министра иностранных дел Индии в Республику Армения. 

В ходе визита будет обсужден прогресс двусторонних отношений и региональные события. 

В Армении  Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с премьер-министром Армении  Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном.


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