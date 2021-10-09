Впервые в истории министр иностранных дел Индии посетит Армению

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Армению 12-13 октября.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Индии.

Это будет первый в истории визит министра иностранных дел Индии в Республику Армения.

В ходе визита будет обсужден прогресс двусторонних отношений и региональные события.

В Армении Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном.