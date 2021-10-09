Тренеру Геворгу Алексаняну присвоено звание почетного гражданина Гюмри
На состоявшемся 8 октября заседании Совет старейшин Гюмри присвоил звание Почетного гражданина Гюмри тренеру Геворгу Алексаняну - отцу Артура Алексаняна, олимпийского чемпиона мира и Европы, борца греко-римского стиля.
Как передает Арменпресс, вопрос представил на рассмотрение Совета старейшин мэр Гюмри Самвел Баласанян.
Геворг Алексанян пообещал поддерживать честь Гюмри и Армении на всех спортивных площадках.
Это было последнее заседание Совета старейшин Гюмри перед выборами в Органы местного самоуправления. Напомним, в Совете старейшин 7 созыва представлены 4 фракции: «Блок Баласаняна», ППА, «Армянское возрождение» и ГАЛА.
Следующее заседание Совета старейшин Гюмри состоится после выборов ОМС 17 октября. Новый мэр Гюмри будет избран на первом заседании Совета старейшин 8-го созыва.
Арменуи Мхоян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен