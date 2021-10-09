Тренеру Геворгу Алексаняну присвоено звание почетного гражданина Гюмри

На состоявшемся 8 октября заседании Совет старейшин Гюмри присвоил звание Почетного гражданина Гюмри тренеру Геворгу Алексаняну - отцу Артура Алексаняна, олимпийского чемпиона мира и Европы, борца греко-римского стиля.

Как передает Арменпресс, вопрос представил на рассмотрение Совета старейшин мэр Гюмри Самвел Баласанян.

Геворг Алексанян пообещал поддерживать честь Гюмри и Армении на всех спортивных площадках.

Это было последнее заседание Совета старейшин Гюмри перед выборами в Органы местного самоуправления. Напомним, в Совете старейшин 7 созыва представлены 4 фракции: «Блок Баласаняна», ППА, «Армянское возрождение» и ГАЛА.

Следующее заседание Совета старейшин Гюмри состоится после выборов ОМС 17 октября. Новый мэр Гюмри будет избран на первом заседании Совета старейшин 8-го созыва.

Арменуи Мхоян