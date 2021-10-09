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Тренеру Геворгу Алексаняну присвоено звание почетного гражданина Гюмри

Тренеру Геворгу Алексаняну присвоено звание почетного гражданина Гюмри

На состоявшемся 8 октября заседании Совет старейшин Гюмри присвоил звание Почетного гражданина Гюмри тренеру Геворгу Алексаняну - отцу Артура Алексаняна, олимпийского чемпиона мира и Европы, борца греко-римского стиля. 

Как  передает Арменпресс, вопрос представил на рассмотрение Совета старейшин мэр Гюмри Самвел Баласанян. 

Геворг Алексанян пообещал поддерживать честь Гюмри и Армении на всех спортивных площадках. 

Это было последнее заседание Совета старейшин Гюмри перед выборами в Органы местного самоуправления. Напомним, в Совете старейшин 7 созыва представлены 4 фракции: «Блок Баласаняна», ППА, «Армянское возрождение» и ГАЛА. 

 Следующее заседание Совета старейшин Гюмри состоится после  выборов ОМС 17 октября. Новый мэр Гюмри будет избран на первом заседании Совета старейшин 8-го созыва. 

Арменуи Мхоян


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