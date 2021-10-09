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COVID-19: в Армении зарегистрирован 1331 новый случай

COVID-19: в Армении зарегистрирован 1331 новый случай

По состоянию на 11:00 часов 9 октября, на территории Армении подтвержден 1331 новый случай заболевания коронавирусом, проведено 8428 анализов. Зарегистрировано  894  случая выздоровления, 30 — смерти. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения. 

Всего подтверждено 271 205 случаев заболевания, из которых 247 553 пациента были излечены и 5 529 случаев закончились смертельным исходом. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 16 896 пациентов. Всего было проведено 1 797 516 тестов. 

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1227.


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