COVID-19: в Армении зарегистрирован 1331 новый случай

По состоянию на 11:00 часов 9 октября, на территории Армении подтвержден 1331 новый случай заболевания коронавирусом, проведено 8428 анализов. Зарегистрировано 894 случая выздоровления, 30 — смерти.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Всего подтверждено 271 205 случаев заболевания, из которых 247 553 пациента были излечены и 5 529 случаев закончились смертельным исходом. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 16 896 пациентов. Всего было проведено 1 797 516 тестов.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1227.