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Президент Армении Армен Саркисян награжден высшей медалью Болонского университета

Президент Армении Армен Саркисян награжден высшей медалью Болонского университета

Находящийся с государственным визитом в Италии президент Республики Армения Армен Саркисян вместе со своей супругой Нуне Саркисян 8 октября посетил Болонью -  столицу региона Эмилия-Романья на севере Италии, где был принят в Болонском университете. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Это образовательное учреждение в Болонье, основанное еще в XI веке, считается старейшим постоянно действующим университетом в Европе. За время своего существования Болонский университет оказал большое влияние не только на Италию, но и на всю Европу. Согласно общепринятому мнению, только здесь можно  углубленно изучать римское право. В настоящее время университет также является одним из лучших учебных заведений мира, в нем 10 научно-исследовательских центров, центров  переподготовки, около 88 тысяч студентов, около 2800 научных сотрудников. 

Сегодня в Болонском университете состоялась церемония награждения президента Армении высшей медалью школы  Sigillum Magnum. 

Медаль Sigillum Magnum вручается выдающимся лицам в области культуры, политики и науки. Медаль Sigillum Magnum впервые была присуждена бывшему президенту Италии Джузеппе Сарагату в 1971 году, она присвоена также бывшему премьер-министру Италии Романо Проди, бывшему канцлеру Германии Гельмуту Колю, президенту Португалии Марсело Ребело де Соузе, выдающемуся итальянскому писателю и ученому Умберто Эко и другим лицам. 

Ректор университета, профессор Франческо Убертини, приветствуя президента Армении от имени Alma Mater Studiorum Болонского университета, в частности, отметил: «Наш университет приветствует вас не только как президента Республики Армения, как первого президента, который почтил нас своим визитом, но и как профессора университета, уважаемого физика. 

Ваша теория квантовой политики - истинное свидетельство приверженности науке и политике, союза, который Вы воплощаете с 2000 года. Эта теория также нашла отражение в вашей исследовательской деятельности, которую вы вывели на международную арену посредством различных конференций, книг, которые будут опубликованы в ближайшем будущем, и статей, опубликованных в различных периодических изданиях. Ваша теория позволяет  взглянуть на сегодняшние политические события с другой точки зрения. 

Представляя Армению в качестве дипломата в Европейском Союзе, Бельгии, Нидерландах, Ватикане и Соединенном Королевстве, Вы внесли особый вклад в развитие сотрудничества между Арменией и Италией. Я надеюсь, что вы внесете такой вклад в установление отношений с Болоньей». 

 Вручая президенту Армении почетную медаль Sigillum Magnum, Франческо Убертини сказал: «Мы искренне хотим укрепить нашу дружбу». 

Анна Ширинян, заведующая кафедрой армянского языка и литературы Болонского университета, рассказала об истории создания кафедры арменоведения в университете, об  армяно-итальянских исторических связях и  о важном армянском следе в Италии. 

«С раннего средневековья армяне поселились в разных регионах Италии, привозя с собой различные рукописи. Армянское книгопечатание зародилось в Италии. Первые печатные книги были изданы в Италии». 

По ее словам, в университете хранятся различные армянские рукописи, древние книги, которые в настоящее время превращаются в каталоги.  Болонский университет активно занимается изучением армянских документов и рукописей. 

«Наследие, которое мы получили, наследие, которое мы хотим развивать и обогащать, развивается в четырех направлениях: продвижение арменоведческих исследований, обучение молодых исследователей, установление и развитие связей с армянскими академическими учреждениями, и, что наиболее важно, мы хотим подчеркнуть особенности армянского народа - народа, способныго успешно сохранять армянскую культуру в любой стране, где он  живет», - сказала Анна Ширинян. 

Президент Саркисян, выразив признательность за оценку, особо отметил: "Для меня большая честь быть здесь и получить высшую медаль этого университета, зная, что мое имя будет на уровне великих писателей и деятелей, моего хорошего друга, президента Италии Матареллы и Папы Римского, которые были удостоены этой награды.  Одно дело быть профессором или почетным профессором в разных университетах, но получить медаль Sigillum Magnum  Болонского университета, который считается матерью всех университетов, выходит за рамки воображения для человека, посвятившего небольшую часть своей жизни  науке и образованию», - сказал он. 

Президент Саркисян отметил, что это событие имеет для него особое значение. 

«Еще в середине 1970-х, когда я был молодым исследователем, мне выпала честь быть приглашенным известным итальянским физиком в Болонский университет. В то время я был гражданином Советского Союза, и это приглашение было отклонено. Но поскольку это было первое приглашение, оно оставило большой след в моем сердце. Находясь здесь сегодня, я хочу поблагодарить вас за то, что вы оказываете честь  мне, моим соотечественникам, моей стране».  

Президент Саркисян кратко представил участникам мероприятия свою новую книгу, которая касается квантового мира, в частности отметив: 

«Квантовый мир - это о создании нового мирового порядка, который не является тем, каким мы все его представляем. Это совсем другое, потому что в современном мире все взаимосвязано, развитие происходит по-другому». 

После церемонии президент Саркисян и его супруга Нуне Саркисян посетили университетскую библиотеку и ознакомились с хранящимися в ней уникальными образцами армянского литературного наследия. 

Профессор Анна Ширинян представила уникальные копии первых армянских печатных книг, а также оригинал знаменитой карты армянских монастырей и святилищ Иеремии Челепи Кёмурчяна (1691 г.).


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