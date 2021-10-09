Президент Армении Армен Саркисян награжден высшей медалью Болонского университета

Находящийся с государственным визитом в Италии президент Республики Армения Армен Саркисян вместе со своей супругой Нуне Саркисян 8 октября посетил Болонью - столицу региона Эмилия-Романья на севере Италии, где был принят в Болонском университете.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Это образовательное учреждение в Болонье, основанное еще в XI веке, считается старейшим постоянно действующим университетом в Европе. За время своего существования Болонский университет оказал большое влияние не только на Италию, но и на всю Европу. Согласно общепринятому мнению, только здесь можно углубленно изучать римское право. В настоящее время университет также является одним из лучших учебных заведений мира, в нем 10 научно-исследовательских центров, центров переподготовки, около 88 тысяч студентов, около 2800 научных сотрудников.

Сегодня в Болонском университете состоялась церемония награждения президента Армении высшей медалью школы Sigillum Magnum.

Медаль Sigillum Magnum вручается выдающимся лицам в области культуры, политики и науки. Медаль Sigillum Magnum впервые была присуждена бывшему президенту Италии Джузеппе Сарагату в 1971 году, она присвоена также бывшему премьер-министру Италии Романо Проди, бывшему канцлеру Германии Гельмуту Колю, президенту Португалии Марсело Ребело де Соузе, выдающемуся итальянскому писателю и ученому Умберто Эко и другим лицам.

Ректор университета, профессор Франческо Убертини, приветствуя президента Армении от имени Alma Mater Studiorum Болонского университета, в частности, отметил: «Наш университет приветствует вас не только как президента Республики Армения, как первого президента, который почтил нас своим визитом, но и как профессора университета, уважаемого физика.

Ваша теория квантовой политики - истинное свидетельство приверженности науке и политике, союза, который Вы воплощаете с 2000 года. Эта теория также нашла отражение в вашей исследовательской деятельности, которую вы вывели на международную арену посредством различных конференций, книг, которые будут опубликованы в ближайшем будущем, и статей, опубликованных в различных периодических изданиях. Ваша теория позволяет взглянуть на сегодняшние политические события с другой точки зрения.

Представляя Армению в качестве дипломата в Европейском Союзе, Бельгии, Нидерландах, Ватикане и Соединенном Королевстве, Вы внесли особый вклад в развитие сотрудничества между Арменией и Италией. Я надеюсь, что вы внесете такой вклад в установление отношений с Болоньей».

Вручая президенту Армении почетную медаль Sigillum Magnum, Франческо Убертини сказал: «Мы искренне хотим укрепить нашу дружбу».

Анна Ширинян, заведующая кафедрой армянского языка и литературы Болонского университета, рассказала об истории создания кафедры арменоведения в университете, об армяно-итальянских исторических связях и о важном армянском следе в Италии.

«С раннего средневековья армяне поселились в разных регионах Италии, привозя с собой различные рукописи. Армянское книгопечатание зародилось в Италии. Первые печатные книги были изданы в Италии».

По ее словам, в университете хранятся различные армянские рукописи, древние книги, которые в настоящее время превращаются в каталоги. Болонский университет активно занимается изучением армянских документов и рукописей.

«Наследие, которое мы получили, наследие, которое мы хотим развивать и обогащать, развивается в четырех направлениях: продвижение арменоведческих исследований, обучение молодых исследователей, установление и развитие связей с армянскими академическими учреждениями, и, что наиболее важно, мы хотим подчеркнуть особенности армянского народа - народа, способныго успешно сохранять армянскую культуру в любой стране, где он живет», - сказала Анна Ширинян.

Президент Саркисян, выразив признательность за оценку, особо отметил: "Для меня большая честь быть здесь и получить высшую медаль этого университета, зная, что мое имя будет на уровне великих писателей и деятелей, моего хорошего друга, президента Италии Матареллы и Папы Римского, которые были удостоены этой награды. Одно дело быть профессором или почетным профессором в разных университетах, но получить медаль Sigillum Magnum Болонского университета, который считается матерью всех университетов, выходит за рамки воображения для человека, посвятившего небольшую часть своей жизни науке и образованию», - сказал он.

Президент Саркисян отметил, что это событие имеет для него особое значение.

«Еще в середине 1970-х, когда я был молодым исследователем, мне выпала честь быть приглашенным известным итальянским физиком в Болонский университет. В то время я был гражданином Советского Союза, и это приглашение было отклонено. Но поскольку это было первое приглашение, оно оставило большой след в моем сердце. Находясь здесь сегодня, я хочу поблагодарить вас за то, что вы оказываете честь мне, моим соотечественникам, моей стране».

Президент Саркисян кратко представил участникам мероприятия свою новую книгу, которая касается квантового мира, в частности отметив:

«Квантовый мир - это о создании нового мирового порядка, который не является тем, каким мы все его представляем. Это совсем другое, потому что в современном мире все взаимосвязано, развитие происходит по-другому».

После церемонии президент Саркисян и его супруга Нуне Саркисян посетили университетскую библиотеку и ознакомились с хранящимися в ней уникальными образцами армянского литературного наследия.

Профессор Анна Ширинян представила уникальные копии первых армянских печатных книг, а также оригинал знаменитой карты армянских монастырей и святилищ Иеремии Челепи Кёмурчяна (1691 г.).