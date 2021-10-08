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Малхас Амоян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Малхас Амоян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян стал чемпионом мира.

Как сообщает Арменпресс, Малхас Амоян в финале встретился с представителем России Сергеем Кутузовым за золотую медаль в весовой категории до 72 кг на Чемпионате мира по греко-римской борьбе в Осло, Норвегия. Армянский борец выиграл со счетом 3:1.

Ранее Арсен Арутюнян (61 кг) стал бронзовым призером Чемпионата мира по вольной борьбе.


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