Сборные Армении и Катара до 19 лет сыграли вничью

В Техническом центре Федерации футбола Армении/Академии футбола 8 октября прошел первый товарищеский матч между юношескими сборными Армении (до 19 лет) и Катара (до 19 лет). Игра завершилась вничью - 1:1. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, еще один товарищеский матч команды проведут 11 октября.

Армения (до 19 лет) - Катар (до 19 лет) -1:1 (0:0)

Технический центр ФФА/Академия футбола

Судья: Артур Сафарян

Голы: 17. Мустафа Эльсаид Ахмед Гази Асар, 67, 16. Абдуллахи Хасан Шариф, 73 (автогол).

Армения (до 19 лет)

12. Рафаэль Манасян (к), 3. Оганес Геворгян, 4. Армен Саргсян (8. Ваграм Махсудян, 46), 6. Гор Аракелян, 11. Спартак Айрапетян (17. Тигран Ягмурян, 73), 14. Павел Горелов (10 Арутюн Асатрян, 73), 15. Яннис Гулуоглу (5. Айк Оганесян, 73), 18. Гамлет Саргсян, 19. Нарек Манукян (9. Гамлет Минасян, 44), 21. Мисак Акопян (7. Левон Варданян, 63), 22. Юрий Мартиросян.

Запасные: 1. Андраник Мартиросян.

Главный тренер: Вараздат Аветисян.