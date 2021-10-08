Рейс Ереван-Москва-Ереван авиакомпании "Армения", запланированный на 8 октября в 08:20, отменен из-за технических причин. Как сообщает Арменпресс, по этому поводу авиакомпания "Армения" выступила с заявлением.

«Относительно отмены рейса Ереван-Москва /Шереметьево/-Ереван NGT 932/931, запланированного сегодня на 08:20, уточняем, что перед полетом экипаж обнаружил техническую проблему во время предполетной проверки. В целях безопасности командир воздушного судна решил не летать, руководствуясь исключительно профессиональными выводами своего технического персонала», - сказали в авиакомпании.