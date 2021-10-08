Амбиции Азербайджана и армяно-иранское партнерство: статья ТАСС

Российское агентство ТАСС опубликовало статью «Посткарабахский синдром. Почему конфликт Тегерана и Баку не будет исчерпан», коснувшись напряженных отношений между Ираном и Азербайджаном и, в этом контексте, партнерстве и перспективных отношений Ирана с Арменией.

Как сообщает Арменпресс, по мнению автора статьи, в 2010-е казалось, что Баку и Тегеран после многих лет недоверия по отношению друг к другу наконец нащупали почву для полноценного сотрудничества, однако последняя война в Карабахе изменила как расклад сил в регионе, так и положение азербайджанской стороны.

«Первоначальной причиной для нынешнего обострения стали попытки Азербайджана ограничить связи Ирана с Арменией. Однако комплекс проблем не ограничивается только этим вопросом. Тегеран обеспокоен присутствием Израиля в Азербайджане и усилением Турции в регионе», - отмечается в статье.

Подчеркивается, что Тегеран не первый год находится в серьезной международной изоляции, которая за последние годы усилилась из-за политики максимального давления со стороны США, и в этой ситуации Иран особо заинтересован в поиске путей преодоления этих ограничений.

«Армянская сторона является ценным экономическим партнером для Ирана. По итогам 2020 года товарооборот между странами составил $400 млн. Эта сумма может показаться незначительной в масштабах всей страны. Однако важно, что $315 млн из них приходится на экспорт из Ирана. Тегеран поставляет в Армению как продовольствие и продукты промышленного производства, так и нефтепродукты и газ», - говорится в статье.

Отмечается, что на этом направлении существует отдельная перспектива, связанная с подписанием Ираном с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в 2018 году. Армения остается единственным государством из ЕАЭС, которое граничит с исламской республикой. Потенциально эта страна может стать перевалочным пунктом для экспорта иранских товаров на международные рынки.

«Азербайджан, в свою очередь, заинтересован в полном прекращении торговли между Ираном и Арменией. Для Тегерана, который и без того находится в непростой экономической ситуации, такой подход выглядит абсолютно неприемлемым. Неудивительно, что заявления Баку о готовности пробить коридор до Нахичеванской Республики и таким образом взять под контроль границу Ирана и Армении, вызывают решительный протест с иранской стороны», - говорится в статье.

Отмечается, что возросшие амбиции Азербайджана будут и дальше толкать власти этой страны препятствовать связям Ирана с Арменией. Здесь не стоит упускать из виду фактор азербайджанского общества, которое, окрыленное недавними успехами, оказывает заметное давление на принятие решений в Баку.

Автор подчеркивает, что Иран отступать не намерен. «Возможным компромиссом может стать отказ Азербайджана от идеи создания коридора, соединяющего его и Нахичевань. Тем более что против военного решения этого вопроса может выступить и Россия», - отмечается в статье.

Отмечается, что компромисс в этом случае должен исходить исключительно от Азербайджана.