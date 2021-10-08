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Меркель 16 октября проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле

Меркель 16 октября проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 16 октября, посетит Стамбул и встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Турция для нас является важным партнером, - сказал он. - Даже если есть различия во мнениях и критика с нашей стороны, мы считаем, что критику эту надо высказывать напрямую". "Есть ряд международных тем, которые объединяют нас ввиду геостратегического положения Турции", - отметил Зайберт. Также, по его словам, важную роль будут играть вопросы миграции.

14 октября Меркель посетит Испанию, а днем позже - Бельгию.


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