В Минске состоялись армяно-белорусские межмидовские консультации

Находящийся в Минске для проведения армяно-белорусских межмидовских консультаций заместитель министра иностранных дел Республики Армения Армен Гевондян 8 октября был принят министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече были затронуты основные вопросы взаимодействия Армении и Беларуси, акцентирована востребованность реализации потенциала межгосударственного сотрудничества.

В ходе консультаций, заместители глав внешнеполитических ведомств Армении и Беларуси Армен Гевондян и Александр Гурьянов предметно рассмотрели ход развития и перспективы армяно-белорусского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других многосторонних форматов.

Подчёркнута роль соответствующих межправительственной и межпарламентской комиссий, как важных механизмов продвижения двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научной и военно-технической областях, а также по линии законодательных органов.

При обсуждении вопросов международной и региональной повестки дня констатирована актуальность последующего развития сотрудничества с учетом основных положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Беларусь от 26 мая 2001 года․

В рамках совместных усилий по расширению договорно-правовой базы по итогам консультаций были подписаны Протокол о внесении дополнения в межправительственное Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, а также межправительственное соглашение о реадмиссии.