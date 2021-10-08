Парламент Страны Басков потребовала от Азербайджана освобождения армянских военнопленных

Парламент Страны Басков 8 октября единогласно принял резолюцию, требующую от Азербайджана освобождения армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Испании.

Резолюция содержит следующие четкие требования: немедленное освобождение армянских военнопленных, соблюдение режима прекращения огня, прекращение военных вторжений на территорию Республики Армения.