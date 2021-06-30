Предстоящие на 9 октября мероприятия
18:05, Октябрь 08, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:26 Парламент Страны Басков потребовала от Азербайджана освобождения армянских военнопленных
- 18:05 Предстоящие на 9 октября мероприятия
- 17:31 Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-10-21
- 17:17 Азиатские индексы выросли - 08-10-21
- 17:07 Вице-спикер НС Армении Р.Рубинян принял посла РФ в Армении С.Копыркина
- 16:44 Очередной саммит лидеров НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года
- 16:39 Армяно-словенские экономические отношения не равноценны имеющемуся потенциалу: посол Словении в Армении
- 16:34 Талибы начали масштабную операцию против ИГ в Афганистане
- 16:20 Посол Армении вручил президенту Туркменистана верительные грамоты
- 16:16 Британия облегчила порядок поездок в Армению
- 16:11 Индия после полутора лет перерыва начнет выдавать туристические визы
- 16:05 Главы МВД 12 стран попросили Еврокомиссию разрешить заграждения на внешних границах ЕС
- 15:58 «Айпост» снижает тарифы на отправку почтовых отправлений в Европу до 50%
- 15:37 Ковры, продукты питания, техника: стартовала Международная выставка-форум «ПанАрмениан ЭКСПО-2021»
- 15:21 Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч
- 15:15 Служители и последователи Армянской церкви должны беспрепятственно входить в храм Казанчецоц в Шуши: МИД Армении
- 15:08 В мечети на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли около 100 человек
- 15:02 Новый премьер Японии намерен работать над мирным договором с Россией
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- 14:39 Между конкурентными органами Армении и Греции подписан Меморандум о сотрудничестве
- 14:25 Нобелевскую премию мира получили главред "Новой газеты" и журналистка с Филиппин
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- 13:52 "Евровидение - 2022" пройдет в Турине
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