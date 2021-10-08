Талибы начали масштабную операцию против ИГ в Афганистане

Бойцы движения "Талибан" (запрещено в РФ) проводят в пятницу военную операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) сразу в нескольких провинциях Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ЭФЭ.

По его информации, бои проходят минимум в четырех провинциях: Кабул, Кунар, Нангархар и Парван. Именно там, по некоторым данным, боевики ИГ в последнее время особенно активны и периодически проводят атаки против талибов.

"Наши спецподразделения вместе с разведкой проводят операции против ИГ. Ожидаем, что сможем уничтожить это движение и положить конец его восстанию в стране", - заявили ЭФЭ представитель талибов Билял Карими.

По его информации, уже поступили данные о десятках убитых в ходе операций членов ИГ, а также о десятках захваченных в плен террористах.