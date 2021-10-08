«Айпост» снижает тарифы на отправку почтовых отправлений в Европу до 50%

Благодаря успешным переговорам с международными авиакомпаниями компания «Айпост» снизила стоимость доставки посылок весом более 1 кг в страны Европы на 50% за каждый последующий килограмм. А тариф на доставку мелких посылок снижен примерно на 25%.

«8 октября Всемирный почтовый союз отмечает Всемирный день почты, по случаю которого компания «Айпост» открыла новое почтовое отделение с ребрендингом. Оно технически оборудовано и имеет ряд нововведений, таких как система электронной очереди, гардероб, где покупатель может опробовать товары, заказанные онлайн, продажа аксессуаров для мобильных телефонов, доступ к Wi-Fi и т. д.», - сообщили «Арменпресс» в «Айпост».

На церемонии официального открытия почтового отделения присутствовали заместитель председателя НС РА Акоп Аршакян, министр ВТП РА Ваагн Хачатурян, генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян.

«Сегодня после модернизации открывается это красивое, удобное почтовое отделение, оснащенное технологическими решениями. Этот день знаменателен тем, что сегодня Всемирный день почты, по случаю которого я хотел бы сердечно поздравить всех сотрудников отрасли, пожелать им новых достижений в их очень важной и ответственной деятельности. Последовательная работа, проводимая коллективом «Айпост», вселяет уверенность, что в ближайшем будущем качество услуг, предоставляемых нашему населению, еще больше повысится, и их объем будет расширяться», - сказал министр ВТП РА.