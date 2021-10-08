Ковры, продукты питания, техника: стартовала Международная выставка-форум «ПанАрмениан ЭКСПО-2021»

В трехдневной Международной выставке-форуме «ПанАрмения Экспо-2021» участвует около 120 компаний, представляющих разные сферы из Армении, России, Германии, Ирана и из других стран. Участники знакомят посетителей с новинками и предложениями в своей области.

Как передает «Арменпресс», торжественная церемония открытия выставки-форума состоялась 8 октября в выставочном комплексе «Ереван Экспо».

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как сообщил директор-учредитель компании «Пром Экспо» Арман Закарян, эта инициатива реализуется уже в 12-й раз. «После тяжелого периода 2020 года очень важно, чтобы экономика нашей страны встала бы на ноги и двинулась вперед, потому что от этого зависит развитие и стабильность страны. Надеюсь, что наше мероприятие внесет свой небольшой вклад в этот прогресс», - сказал он.

Министр экономики РА Ваан Керобян заявил, что объем прямых инвестиций в первом полугодии этого года был на 23% больше, чем за тот же период прошлого года. «Он был равен 300 млрд драмов. Это воодушевляющая новость, наш платежный баланс, то есть текущий счет или торговый баланс, в первой половине года находится на самом высоком за 17 лет уровне - 121,4 миллиона долларов. Такого у нас не было с 2004 года», - подчеркнул министр.

По его словам, это свидетельствует о том, что структура экономики Армении начала меняться, количество экспортируемых товаров в экономике начало увеличиваться.

Ваан Керобян заверил, что правительство сделает все, чтобы создать высокопроизводительную, ориентированную на экспорт инновационную экономику.

Выставка-форум «ПанАрмениан Экспо-2021», направленная на повышение спроса, на узнаваемость отечественной продукции, увеличение объемов экспорта продукции, продвижение совместных деловых и инвестиционных программ Армении и зарубежных стран, имеет множество тематических разделов. Это - промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, грузоперевозки, услуги, текстиль, косметология, ювелирные изделия и туризм.

В одном из павильонов выставки свои работы представляет художник Овсеп Барсегян. Он сказал, что он самоучка, но успел показать свои стринг-арт работы на разных площадках. «Я создаю портреты и работы других жанров с помощью гвоздей и ниток. Вместо кисти я использую нитки, предметы, иногда кажущиеся бесполезными, могут служить средством создания произведений искусства. Как например, куски ржавого железа», - сказал он.

Художник продает свои работы по интернету. Покупатели не только армяне, но и иностранцы.

Выставка-форум организована Торгово-промышленной палатой РА и компанией «Пром Экспо». Официальными спонсорами выставки являются правительство РА, Министерство экономики РА, Торгово-промышленная палата РА.

Компания «Пром Экспо» основана в 2007 году. Она организует крупные региональные выставки, фестивали и конференции. Мероприятия, организуемые компанией, охватывают все отрасли экономики.