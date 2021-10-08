Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч

Наряду с проектом государственного бюджета на 2022 год в парламент Грузии поступил проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2022 году".

Согласно постановлению, численность Сил обороны не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.

Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы – 12 месяцев.

Призыв объявляют в Грузии дважды в год – осенью и весной.