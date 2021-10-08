Служители и последователи Армянской церкви должны беспрепятственно входить в храм Казанчецоц в Шуши: МИД Армении

Наряду с физическим повреждением храма Казанчецоц в Шуши Азербайджан продолжает попытки исказить армянскую идентичность церкви, что осуществляется путем изменения архитектурного облика церкви под предлогом ее реставрации. Как передает «Арменпресс», в связи с годовщиной нанесения двойного удара Вооруженными силами Азербайджана по храму Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Во время военной агрессии, развязанной против Арцаха и его народа в 2020 году, 8 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли двойной авиаудар по храму Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши, причинив ему значительный ущерб. Через несколько дней после трехстороннего заявления от 9 ноября этот же храм подвергся вандализму и осквернению», - напомнил Ваан Унанян.

По его словам, умышленная двойная бомбардировка места отправления религиозного культа является преступлением, которое не только карается международным правом, в частности Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1999), но и является символическим разоблачением намерения. Это яркое проявление политики Азербайджана, направленной на искоренение любых следов армянского присутствия в Арцахе.

«Спустя год после агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, судьба около 1 500 объектов исторического и культурного наследия, культовых сооружений, а также тысяч музейных экспонатов на контролируемых Азербайджаном территориях Арцаха остается неопределенной и находится под угрозой. Имеется множество задокументированных случаев умышленного разрушения и вандализма армянских церквей, других культурных и религиозных памятников азербайджанскими Вооруженными силами. Кроме того, наряду с их физическим уничтожением, мы являемся свидетелями фальсификации Азербайджаном исторических фактов, искажения идентичности армянских памятников», - заявил Унанян.

Он подчеркивает, что в данном контексте не случайно, что Азербайджан продолжает блокировать или максимально ограничивать доступ экспертной миссии ЮНЕСКО к находящимся под угрозой объектам армянского культурного наследия, пытаясь скрыть совершенные ею военные преступления.

«Зверства, совершаемые против культовых сооружений, памятников истории и культуры, культовых сооружений, которые являются культурным и духовным наследием народов, грубо нарушают международное право, противоречат общечеловеческим ценностям и решительно осуждаются. Кафедральный собор Шуши - один из важных центров Армянской Апостольской церкви в Арцахе, и служители и последователи Армянской церкви должны беспрепятственно входить в это святое место», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении.