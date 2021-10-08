В мечети на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли около 100 человек

Порядка 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

По его сведениям, нападение было совершено около 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Как написал на своей странице в Twitter член комиссии радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).