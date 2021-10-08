Новый премьер Японии намерен работать над мирным договором с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь подтвердил нацеленность на работу по разрешению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией.

Трансляция выступления ведется на сайте палаты представителей.

"Я нацелен продолжать работать над отношениями комплексно для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и заключения мирного договора с Россией", - отметил Кисида, подчеркнув при этом, что "без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора".

Накануне состоялся разговор глав Японии и России, в ходе которого стороны подтвердили стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами на основании достигнутых соглашений, в том числе договоренности от 2018 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.