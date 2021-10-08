Выборы в Армении доказали, что люди доверяют демократии: эксклюзивное интервью премьер-министра Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркивает, что премьер-министр Никол Пашинян на внеочередных парламентских выборах, прошедших в Армении 20 июня 2021 г., получил вотум доверия народа. По ее словам, на этих выборах люди выразили уверенность в демократическом процессе, выбрав «мандат на лучшую жизнь». Премьер-министр Литвы заявляет, что выборы в Армении признаны справедливыми и прозрачными.

Премьер-министр Литвы дала интервью директору Агентства «Арменпресс» Араму Ананяну, в котором представила перспективы развития армяно-литовских отношений в различных сферах, сотрудничество в рамках борьбы с пандемией, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

- Госпожа премьер-министр, благодарю за Ваше согласие уделить нам время. В этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-литовских дипломатических отношений. Символично, что Литва - первая страна, признавшая Независимость Республики Армения. Подводя итоги, каковы наши отношения сегодня, и самое главное, в каком направлении мы движемся вперед?

- Думаю, мы в основном идем по тому же пути. Есть некоторые особенности, но мы находимся на том же пути, потому что мы страны, которые верят в фундаментальные демократические ценности. Люди могут знать, что они имеют право выбирать, решать свою судьбу. Людям важно знать, что происходит. Таким образом, свобода печати, частной собственности, независимых судов и всех других фундаментальных ценностей составляет основу того, что мы называем либеральной демократией.

Конечно, по ряду причин, в том числе и географических, Литва находится в группе стран, которые присоединились к Европейскому Союзу на основе этих ценностей. Однако сотрудничество с другими странами, которые думают так же, очень важно. У нас была хорошая возможность обсудить с премьер-министром Пашиняном, что мы можем сделать как нация, которая признает эти фундаментальные ценности как решающий фактор процветания. Мы обсудили, как мы можем делиться своим опытом, своими историями, своими успехами, иногда, возможно, и ошибками, и понять, как наши граждане могут лучше узнать друг друга.

- Госпожа Премьер-министр, Вы затронули несколько важных вопросов. Мы всегда говорим, что есть большой потенциал для активизации экономических отношений. Каким образом, в каких сферах Вы видите возможности развития этого сотрудничества?

- На мой взгляд, дело не только в товарообороте. Речь идет и о сотрудничестве на других уровнях. Можно говорить и о сотрудничестве между нашими университетов и в области науки. И соглашение, которое было подписано между Министерствами здравоохранения, было очень важным, например, с точки зрения борьбы с пандемией.

Во-первых, с точки зрения экономических связей, легче говорить о туризме, потому что у нас есть определенный рубеж на пути к открытию нового прямого рейса. Это цель, которую мы можем достичь, подумав о ее развитии. Когда есть возможность прямого рейса, и есть политическое содействие, бизнес в деловых отношениях будет настолько умным, что сможет найти возможности на обоих рынках.

У Армении большие амбиции в плане цифровой трансформации. Вы знаете, что в этой сфере у нас много компаний, которые работают в довольно больших масштабах. У нас есть ряд решений, которые уже применимы во многих странах. Это может быть интересно и для армянских организаций, которые могут использовать этот опыт, результаты или системы, такие как переход к зеленой экономике и альтернативной энергии.

Это в тех областях, где я вижу возможность синергии, где политика Европейского Союза соответствует политике правительства Армении. Я вижу здесь большую синергию сотрудничества.

- Литва помогла Армении в борьбе с эпидемией. Между Министерствами здравоохранения Литвы и Армении подписано соглашение о сотрудничестве, каким будет дальнейшее сотрудничество в этой сфере?

- Мы можем помочь системе здравоохранения Армении в контексте реформ в сферах медицинского страхования и здравоохранения. Дело не в том, что у нас нет проблем с реформами в этой области. Нам еще есть что делать. Но хорошо иметь возможность по мере прогресса делиться своим опытом и с другими.

Во время эпидемии COVID-19 шел обмен опытом и кадрами, необходимыми для управления ситуацией. Это относится и к тестам на COVID и к вакцинациям. Когда мы могли делиться, мы делились как с Арменией, так и с другими странами.

Вы можете с умом использовать все доступные варианты. И если бы мы, как член Европейского Союза, первыми получили вакцины, мы бы по возможности делились бы ими и с другими. Страны должны действовать именно так. Ситуация, созданная пандемией COVID, привела к обмену опытом и к сотрудничеству, которое было весьма плодотворным.

Я знаю, что наши специалисты остались довольны тем, как их приняли в Армении. Так почему бы не продолжить этот процесс и не подписать это соглашение?

- Как Вам известно, прошлый год для Армении был очень драматичным. Война в Нагорном Карабахе привела к ряду гуманитарных проблем. Литва откликнулась одной из первых. Какова Ваша позиция по урегулированию этого вопроса, будут ли продолжаться программы гуманитарной помощи?

- В течение многих лет наш подход заключался в том, что когда где-то требуется помощь, и мы можем помочь, мы делаем это. Мы - страна, основанная на христианских ценностях, и мы применяем этот подход во многих случаях, как во время стихийных бедствий, так и во время конфликтов, как например, в Нагорном Карабахе.

Мои глубочайшие соболезнования тем, чьи близкие погибли во время этого конфликта. Потеря каждой жизни - это огромная потеря.

Очень жаль, что мы в такой ситуации, но другого выхода, кроме решения вопроса, нет, и, конечно, наиболее предпочтительный вариант - политический, через сопредседателей Минской группы. И мне приятно знать, что в этом направлении предпринимаются хоть какие-то шаги.

Конечно, нелегко, когда у людей есть противоречивые мнения о том, кто прав, кто виноват и что нужно делать. Я думаю, что это возможно с помощью институтов Евросоюза, с участием Евросоюза, с опытом разрешения подобных вопросов в других местах. Я вижу искреннюю волю к достижению мира, надеюсь, что мы чего-то добьемся, я имею в виду, прежде всего, Армению и Азербайджан. Это возможно в Европе, это возможно в глобальном масштабе.

Чем меньше конфликтов, тем легче людям будет продолжать свою повседневную жизнь, и строить свое будущее благополучие.

- Литва - один из первопроходцев в вопросе развития отношений между ЕС и Арменией. Она одной из первых ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, она выступает за либерализацию визового режима. Как быстро мы движемся в этом направлении?

- Не все в Европейском Союзе развивается так быстро, хотя иногда Европейский Союз действительно может двигаться и быстро. Пандемия была такой ситуацией, когда стало ясно, что мы тоже можем двигаться очень быстро. Так что, возможно, когда состоится саммит Восточного партнерства, Европейский Союз будет более амбициозным.

Как Вы знаете, во многих случаях мы выступаем за инклюзивные решения по отношению к нашим партнерам. И это не только в случае с Арменией. Мы обсуждаем реформы в Украине, мы обсуждаем вопрос Грузии, мы говорим о Молдове и о других странах.

И мы считаем, что есть много решений, которые могут сблизить страны Европейского Союза и Восточного партнерства. Это может принести пользу людям с обеих сторон. Улучшатся общие условия для людей и бизнеса, они смогут лучше узнавать друг друга, путешествовать, заниматься бизнесом.

Поэтому неудивительно, что мы являемся одними из самых откровенных сторонников этих стремлений. Конечно, в одиночку принимать решения невозможно, должна быть договоренность, и мы готовы продвигать эти условия.

- Учитывая тенденции демократизации в Армении, какими в Вильнюсе кажутся программы продолжения содействия реформам?

- Успех реформ будет зависеть от армянского народа, от правительства Армении, но я думаю, что доверие, которое премьер-министр Пашинян получил во время выборов, довольно велико.

Люди фактически сказали, что доверяют демократическому процессу, они сказали, что не хотят, чтобы пришел «сильный человек» и решил за них все проблемы. Обычно, так не бывает. В этом случае будет меньше демократии и меньше свободы слова.

Хорошо, что выборы в Армении были признаны честными и прозрачными. Это очень важно, это означает мандат на лучшую жизнь.

Обычно люди голосуют за лучшую жизнь. Я думаю, они видят это в демократической среде. Это означает, что каждый из нас должен прилагать усилия для предоставления более качественных государственных услуг, обеспечения более справедливой конкуренции и уменьшения проблем, независимо от того, являемся ли мы старыми или новыми членами ЕС, даже если мы являемся частью ЕС в течение 17 лет.

Вызовы, стоящие перед Арменией, намного шире. Например, премьер-министр посетил завод по переработке мусора, чтобы ознакомиться с опытом системы его депозитации. Он сказал мне, что для Армении это большая проблема. Для нас это уже закрытая тема. У нас это получилось, и мы готовы перенести свой опыт и в другие страны.

Еще многое предстоит сделать, но конечная цель - благополучие людей. Я твердо верю, что благополучие людей соответствует демократическим ценностям, а не наоборот, потому что люди, которые думают иначе, говорят: «Давайте сначала займемся другими проблемами, а затем мы обеспечим демократические ценности».

Этого никогда не происходит, потому что на самом деле процветание происходит от демократических ценностей, когда люди могут выбирать, чего они хотят, и когда они могут сказать вслух, что им это не нравится. Когда они могут обратиться в суд, если они не удовлетворены, когда суд независим и может защищать их собственность, которую не может отбирать тот, кто только что появился и желает забрать бизнес или другое имущество, когда его неприкосновенность гарантируется законом.

Именно в случае независимых судов бизнес может процветать и развиваться.

- Армяно-литовские культурные отношения также имеют прочную основу. Премьер-министр Армении подарил Вам «Книгу трагедии» Св. Григория Нарекаци. Вы также получили приглашение посетить Армению, когда состоится Ваш визит?

- Наши культурные связи могут быть более интенсивными. Поможет возможность путешествовать. Особенно, когда мы говорим обо всех наших гражданах. Они смогут увидеть культуру друг друга, получить личный опыт, образно говоря, почувствовать вкус и запах другой страны, вернуться с лучшими воспоминаниями.

Мы можем сделать больше и на уровне культурных мероприятий. Мы можем обмениваться не только тем, что было создано 20, 50 или 100 лет назад, но и тем, что современно. Я думаю, что у нас есть много молодых, известных художников, которые были бы более чем счастливы, приехать в Армению или представить нашу культуру армянской публике.

Мы с премьер-министром говорили о сотрудничестве как между людьми, так и между научными, образовательными и культурными учреждениями.

В связи с приглашением. Премьер-министр пригласил меня в Армению. Это большая честь, я надеюсь, что мы сможем совершить этот визит. Знаете ли Вы, что до сих пор ни один премьер-министр Литвы не посещал Армению? Так что надеюсь, что я смогу стать первой и мой визит состоится в ближайшее время.

- Благодарю Вас, госпожа премьер-министр.

- И я благодарна Вам.