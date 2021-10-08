Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Лауреатов назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

"Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова", - подчеркнула глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

"Это очень смелые, выдающиеся журналисты, [присуждение им премии] иллюстрирует, что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях", - отметила она, комментируя имена лауреатов.

Дмитрий Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.