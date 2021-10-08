Байден посчитал непривитых американцев риском для экономики США

В Соединенных Штатах насчитывается 67 млн человек, которые не привились от COVID-19, хотя имеют на это право, они могут представлять собой риски для американской экономики, заявил президент США Джо Байден.

"Непривитые подвергают риску нашу экономику, поскольку люди неохотно выходят на улицу. И подумайте, даже там, где нет ограничений на посещение ресторанов, спортзалов и кинотеатров, люди и близко не подходят к ним, так как боятся заболеть. Я испробовал все, что было в моих силах, чтобы сделать людям прививку", - сказал он, выступая в штате Иллинойс,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, невакцинированные также "переполняют наши больницы, отделения неотложной помощи и отделения интенсивной терапии". Они занимают места, и люди с сердечным приступом, нуждающиеся в операции из-за рака и других причин не могут получить медицинскую помощь.

Президент сообщил, что на сегодня 185 млн американцев полностью вакцинированы, 75% имеющим право на прививки сделан хотя бы один укол.

"Последние данные показывают, что латиноамериканцы, чернокожие американцы, коренные американцы и американцы азиатского происхождения в настоящее время вакцинируются примерно с той же частотой, что и белые", - отметил Байден.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 44 млн случаев коронавируса и свыше 710 тыс. смертей среди заразившихся.