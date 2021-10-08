"Евровидение - 2022" пройдет в Турине

Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

По его данным, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена. Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.