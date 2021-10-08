Глава МИД Турции коснулся армяно-азербайджанских отношений

Во время визита в Украину министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой коснулся и армяно-азербайджанских отношений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает АПА.

Мевлют Чавушоглу отметил, что, по его мнению, сотрудничество между Азербайджаном и Арменией может быть установлено только при помощи нового посредничества и активной дипломатии.