В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы

Два человека задержаны в Гурии (Западная Грузия) за разграбление могил, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Обвиняемым 41 и 30 лет, оба ранее судимые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Следствие установило, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В том числе унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.

Обвиняемые сдавали награбленное в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. Полиция изъяла краденное в качестве улик.

Следствие ведется по статье УК Грузии ""Неуважительное отношение к покойным". Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.