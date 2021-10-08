На месте Алиева я бы тоже сказал: «Все, я вошел в историю», но конфликт не завершен: Сергей Маркедонов

Армяно-азербайджанский конфликт, несмотря на заявления президента Азербайджана, не завершился, так как осталось много нерешенных вопросов. Не только армянская сторона, но и сопредседатели Минской группы продолжают говорить о необходимости прояснения ситуации со статусом Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом на международной конференции «Кавказ в XXI веке», организованной Институтом Кавказа, представляя свой доклад «Армения. Пути трансформации национального проекта» заявил российский политолог Сергей Маркедонов.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований Центра евроатлантической безопасности Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в своем докладе обратился к процессу обретения Арменией независимости, к арцахскому движению и влиянии арцахского фактора на дальнейшие внутриполитические процессы.

По словам политолога, цель его доклада - показать трансформацию роли и влияния карабахского фактора во внутриполитической жизни Армении, начиная с Арцахского движения 1988 года, с которого начался процесс независимости Армении.

«Цель моего - показать трансформацию карабахского фактора, как он начал отходить от основного, фундаментального сюжета, воспринимаясь где-то как вызов, где-то как угроза. Показать, как изменялись эти отношения» - представил «Арменпресс» политолог.

По словам Маркедонова, центральное, решающее влияние карабахского фактора в политике Армении будет постепенно уменьшаться, но докладчик не согласен с мнением азербайджанской стороны о том, что карабахский конфликт завершился после войны 2020 года, нагорно-карабахский вопрос остается в силе, он не закрыт.

В этом контексте, кстати, Сергей Маркедонов подчеркивает, что называть этот конфликт карабахским неправильно. По словам Маркедонова, его следует назвать армяно-азербайджанским конфликтом, учитывая, что помимо Нагорного Карабаха были и есть и другие этапы конфликта с Азербайджаном. В частности, Шаумян, Ханлар, Геташен, Мартунашен, а сегодня приграничные районы Сюника и Гегаркуника, направление на Нахиджеван.

По мнению российского политолога, Карабах был лишь главным символом.

«Что касается завершения конфликта, я как эксперт считаю, что конфликт еще не закончился. Я так считаю, потому что я профессионал, а не потому, что я счастлив этому, или занимаю проармянскую позицию, как думают некоторые. Конец конфликта - это мирное соглашение», - сказал Сергей Маркедонов.

Политолог подчеркнул, что окончание конфликта в профессиональном плане имеет свои критерии.

«Конец конфликта - это подписание более или менее легитимного для обоих сторон мирного соглашения. Мы не видим такой легитимности, кстати, не только в Армении. В Армении те, кто недоволен соглашением от 9 ноября 2020 года, выступают с речами и протестуют. В этом отношении ситуация в Азербайджане более сложная. Слава богу, в социальных сетях есть блоги, где мы читаем: «Украденная победа», «Что делают иностранные солдаты на нашей территории?» Можно ли сказать, что азербайджанское общество полностью приняло итоги войны? Конечно, нет. Оно не приняло их полностью, до конца. Я понимаю логику Ильхама Алиева. Если бы я был на его месте, и я бы сказал: «Все, все кончено, я в истории, я в учебнике истории. Его логика вполне понятна, но нельзя сказать, что конфликт окончен», - сказал Сергей Маркедонов.

Политолог подчеркнул, что о статусе Нагорного Карабаха все еще говорят, и не только в Армении.

«Разве Минская группа не говорит, что статус не уточнен полностью? Говорит: пока эти вопросы не будут решены, нельзя говорить о завершении конфликта. Я не просто так сказал, что конфликт - это не только Карабах. То, что мы видим сейчас в связи с делимитационными и демаркационными вопросами, говорит о том, что конфликт является армяно-азербайджанским. Так что нельзя сказать, что все закончилось. Но центральное влияние карабахской структуры постепенно будет уменьшаться, в том числе и из-за смены поколений», - прокомментировал Сергей Маркедонов.