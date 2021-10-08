Народного депутата Полякова нашли мертвым в такси

В полицию Киева 8 октября поступила информация, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова.

"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжаются следственные действия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Антон Поляков - предприниматель из Чернигова. В Верховную Раду прошел по списку партии "Слуга народа". "Член депутатской группы "Партия "За будущее", председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.