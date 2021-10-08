В Армении подтверждено 1 202 случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 8 октября в Армении всего подтверждено 269 874 случая заражения COVID-19, 246 659 из которых вылечились, есть 5 499 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. За последние сутки проведено 8 576 тестов. Подтверждено 1 202 новых случая заражения COVID-19, вылечились 400 заболевших, есть 33 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 226.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 490 пациента. Всего проведено 1 789 088 тестов.