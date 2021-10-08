Более 140 тысяч детей в США лишились родителя или опекуна из-за COVID-19

Свыше 140 тысяч детей пережили смерть родителя либо опекуна из-за коронавируса в Соединенных Штатах с апреля 2020 года по 30 июня 2021 года, говорится в статье группы авторов, опубликованной в научном журнале Pediatrics в четверг.

Авторы отметили, что у детей из расовых и этнических меньшинств риск столкнуться со смертью родителя (либо опекуна) оказался в 1,1 - 4,5 раз выше, чем в семьях белых американцев. Так, хотя представители расовых и этнических меньшинств составляют 39% населения США, исследование показывает, что около 65% детей, потерявших родителя (или опекуна), - это латиноамериканцы, афроамериканцы, азиаты, индейцы и коренные жители Аляски; 35% - белые американцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Исследование стало результатом сотрудничества Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Имперского колледжа Лондона, Гарвардского, Оксфордского и Кейптаунского университетов. Авторы использовали данные о смертности, фертильности и переписи населения для оценки сиротства, связанного с коронавирусом, которое они определяют как смерть одного или обоих родителей, либо смерть бабушки и дедушки, которые несли основную ответственность за уход за ребенком.