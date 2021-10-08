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Турция намерена купить у США 40 истребителей F-16

Турция намерена купить у США 40 истребителей F-16

Турция обратилась к США для закупки 40 истребителей F-16, а также модернизации уже существующих 80 американских истребителей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Reuters».

Согласно информации, обстоятельства сделки все еще рассматриваются Госдепартаментом и соответствующим государственным ведомством, входящим в Пентагон, ответственным за поставки военной техники и оружия по межправительственным договорам.

По сообщению ТАСС, Пентагон и Госдепартамент пока не комментируют эту информацию.


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